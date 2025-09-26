Un verdadero escándalo se desató este viernes en el farándula nacional al conocer que el productor Christian Rodríguez, quien fue vinculado sentimental con Maju Mantilla, fuera víctima de una violenta agresión, mientras estaba con su pareja e hijo.

El comunicador aseguró que identificó como responsable a Gustavo Salcedo, esposo de la exreina de belleza, por lo decidió sentar la denuncia en la comisaría de San Isidro y pasar por el médico legista.

Si bien, el deportista al principio mantenerse en absoluto silencio por la acusación, decidió no quedarse callado y brindó declaraciones EN EXCLUSIVA a Magaly Tv, la firme, las cuales se conocerán esta noches de las 9:45 P. M. por la señal de ATV, en simultáneo por ATV.pe y en las redes oficiales en Facebook y YouTube.

