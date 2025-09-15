Un reportaje exclusivo revela cómo inescrupulosos operan un mercado negro que vende información de clientes VIP de bancos en pleno centro de Lima. Una investigación de campo verificó que en la avenida Wilson se ofertan archivos con datos sensibles por 70 soles, los cuales incluyen nombres, DNI, teléfonos y el límite de crédito de más de 51 mil personas. Este tráfico ilegal, que expone a los usuarios a fraudes y extorsiones, es liderado por una mujer identificada como “la tía Gloria”, quien incluso ofrece bases de datos “premium” de clientes con altos movimientos financieros por 3,000 soles.

La filtración, que compromete la seguridad de miles de peruanos, permite a los ciberdelincuentes realizar estafas sofisticadas, como lo ejemplifica el caso de Miguel Llanos, quien casi cae en un intento de fraude luego de que los estafadores, aparentando ser su banco, conocieran sus datos al detalle. Las autoridades competentes tendrán que investigar este grave delito de ciberseguridad, ya que la información obtenida por el medio ha sido corroborada como verídica al encontrar datos precisos de conocidos de los investigadores, incluyendo a la hermana de un integrante del equipo de producción.

