Magaly Tv, la firme presentará esta noche un audio EN EXCLUSIVA sobre Gustavo Salcedo, en el que habló sobre el hecho de agresión que protagonizó contra Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla y con quien habría tenido una infidelidad.

“Le metí un empujón, me salió algo natural. El pata salió volando para atrás y se cayó así, de cabeza, y se desmayó”, se escucha parte de la versión contada por el deportista de lo ocurrido aquel día de violencia.

Recordemos que poco después de este incidente, Christian Rodríguez decidió denunciar penalmente al aún esposo de Maju Mantilla, quien reconoció ser el responsable, pero asegurando que esperaba algún tipo de disculpa y burlándose de la acusación del comunicador.

