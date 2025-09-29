Hoy en ‘Magaly TV La Firme’ a las 9:45 p.m., se presentarán imágenes exclusivas y el minuto a minuto de lo que fue la brutal pelea entre Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez. Los televidentes podrán conocer todos los detalles y seguimientos de este impactante caso que sigue dando mucho de qué hablar.

El incidente ocurrió el viernes 26 de septiembre en San Isidro, a las afueras de un estudio de abogados, momentos después de una cita legal. Según el testimonio de Christian Rodríguez, cuando él y su familia se disponían a retirarse, una camioneta gris se acercó rápidamente y chocó contra su vehículo. Acto seguido, Gustavo Salcedo bajó del auto y comenzó a agredirlo con puñetes y patadas, dejándolo en el suelo y golpeándolo reiteradamente.

Presencia de la familia y alarma pública

Lo más preocupante del caso es que la esposa de Christian y su hijo de 11 años estaban presentes durante la agresión, sin poder intervenir directamente pero siendo testigos de la violencia. La escena causó alarma entre los transeúntes y vecinos, quienes grabaron el episodio con sus celulares, evidenciando la magnitud del altercado.

Este ataque está relacionado con tensiones de larga data entre Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez, vinculado sentimentalmente a Maju Mantilla, lo que habría causado conflictos dentro del entorno familiar y laboral. En los meses previos, Salcedo había insinuado en redes sociales problemas de infidelidad y vinculado a Rodríguez con su esposa, lo que tensionó aún más la situación.

Reacciones y repercusiones mediáticas

Periodistas y programas de espectáculos han difundido el video y comentado el caso con indignación, condenando la violencia y pidiendo justicia para Christian Rodríguez. La agresión ha aumentado la atención mediática sobre la vida personal de Maju Mantilla y su entorno, poniendo en tela de juicio la seguridad y el respeto dentro del círculo cercano.

Christian Rodríguez ya ha denunciado formalmente a Gustavo Salcedo ante las autoridades, presentando pruebas del ataque físico y daños materiales a su vehículo. Por su parte, Salcedo no ha ofrecido declaraciones públicas, mientras que la investigación continúa para determinar responsabilidades y medidas que garanticen seguridad y justicia.