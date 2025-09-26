¡EXCLUSIVO! Las imágenes del productor de Maju Mantilla tras ser brutalmente agredido por Gustavo Salcedo fueron obtenidas por el programa “Magaly TV La Firme” luego de una insólita cadena de eventos. Magaly Medina relató que se enteraron del incidente gracias a que el propio Salcedo, esposo de la ex reina de belleza, escribió a un investigador del programa para dar la ubicación exacta donde “había aparecido” Christian Rodríguez.

Vea también: Beto Ortiz arremete contra Jefferson Farfán: “Alguien que se alucina poderoso”

La popular ‘Urraca’, aseguró que su equipo fue de los primeros en llegar a la escena, incluso antes que los bomberos, cubriendo el hecho con su característica transparencia. Medina calificó el suceso como “deplorable” e intolerable, mientras que en las imágenes exclusivas, Christian Rodríguez no solo muestra las consecuencias de la presunta agresión física, sino que afirma haber reconocido a su agresor, señalando directamente a Gustavo Salcedo como el responsable del ataque.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO