Los tentáculos de ‘El Jorobado’ en los municipios de Carabayllo, Ancón y Comas se extienden a través de contrataciones directas a familiares y allegados del cabecilla penal, según revela una investigación fiscal que documenta el desvío de recursos públicos hacia la organización criminal. La red, liderada desde prisión por Lucano Cotrina alias ‘El Jorobado’ y Miguel Ángel Marín Morón, habría apoyado campañas electorales de los alcaldes de Ancón, de Carabayllo y de Comas, según declara un testigo protegido que describe el sistema de retribuciones una vez asumieron el cargo.

La investigación detectó que familiares directos del cabecilla percibieron más de 110 mil soles en pagos municipales, destacando los 46 mil soles recibidos por su hermana Cotrina por servicios de seguridad y los 40 mil soles abonados a su cuñado como presunto fiscalizador de transporte. En Carabayllo se identificaron contratos por 218 mil soles con la empresa Inca de Colors, vinculada a Marín Morón, mientras en Comas la banda controlaba la venta de cervezas en festividades locales mediante amenazas con gas pimienta, según documentan las evidencias incautadas durante los allanamientos.

