Magaly Tv, la firme tuvo acceso EN EXCLUSIVA a un nuevo audio de Gustavo Salcedo, el cual genera polémica por la confesión que realizó en torno a Christian Rodríguez, exproductor de su aún esposa, Maju Mantilla, y con quien habría cometido una infidelidad.

En dicho material, el deportista narra que hizo seguimiento al comunicador, de quien aseguró que se encuentra “corrido”.

“Él tiene un Kia rojo, hatchback. Está guardado, tengo GPS en su carro y en el carro de su esposa. Christian está corrido, porque yo lo estuve ‘trackeando'”, se escucha en el audio del deportista.

