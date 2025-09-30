Magaly Medina sorprendió a sus televidentes al lanzar una nueva y polémica promoción de su programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde promete revelar un hecho exclusivo relacionado con la complicada situación que atraviesa Maju Mantilla y su aún esposo, Gustavo Salcedo.

En la locución se escucha: “Hoy en Magaly TV, La Firme, exclusivo, otro episodio de agresión protagonizado por el esposo de Maju”. Estas palabras han encendido las alarmas en la farándula nacional, pues en los últimos días Salcedo ha estado en el ojo de la tormenta tras ser señalado como responsable de la brutal agresión contra el productor Christian Rodríguez, con quien se vincula sentimentalmente a la ex Miss Mundo.

De esta manera, Medina adelanta que presentará nuevas imágenes o testimonios que sumarían más antecedentes a la conducta violenta de Salcedo. Cabe recordar que el empresario ya fue cuestionado tras la difusión de un parte policial donde se detallaban amenazas contra Rodríguez y su familia, lo que refuerza la preocupación sobre la integridad de Maju y su entorno.

