Nuevo video daría un giro en atentado a basquetbolista Juan Diego Benavides, quien fue baleado en la cabeza la madrugada del 7 de septiembre tras salir de una fiesta en la Costa Verde. Las imágenes muestran cómo el vehículo en el que viajaba se detuvo en distintos puntos antes de que ocurriera el disparo, lo que permite a la policía reconstruir la cronología de los hechos. Testimonios recogidos señalan que en el automóvil estaban el DJ, su pareja y dos ciudadanos venezolanos.

En las grabaciones se observa al DJ en el volante, a su pareja llorando desconsolada y al deportista gravemente herido en el asiento posterior, mientras otros testigos abandonan el auto. Estos registros permiten esclarecer detalles omitidos en la denuncia inicial sobre el número de ocupantes. El arma involucrada sería propiedad de DJ Serna, quien admitió haber consumido alcohol y drogas esa noche. La madre de Benavides exige sanciones inmediatas y advierte que las primeras diligencias permitieron la liberación de los sospechosos, pese a la evidencia en su contra.

