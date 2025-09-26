Los padres de los niños separados al nacer en Jaén, Cajamarca, exigen justicia luego de que la fiscalía decidiera archivar el caso por prescripción, tras casi seis años de ocurrido el presunto intercambio de recién nacidos en el hospital local. La resolución, fechada el 25 de agosto, cierra la investigación contra el personal médico implicado, que incluía a dos enfermeras, una de las cuales falleció durante el proceso y la otra quedó en libertad. Las familias afectadas, quienes criaron a los menores por más de cinco años sin saber que no eran sus hijos biológicos, consideran que la negligencia ha quedado impune y demandan una reparación civil por los daños sufridos.

Un juez de familia ordenó la restitución de los niños a sus progenitores biológicos, anulando las partidas de nacimiento originales y estableciendo un régimen de visitas que derivó en un acuerdo entre las partes, donde cada menor pasa quincenalmente con la familia que lo crio y con su familia de origen. Este arreglo, sin embargo, ha generado inestabilidad emocional en los niños, quienes manifiestan abiertamente su deseo de regresar con las madres que los criaron desde su nacimiento. Ante esta situación, las dos familias han tenido que reorganizar sus vidas, mudándose a la ciudad de Jaén para facilitar la custodia compartida, mientras buscan apoyo a través de redes sociales para sobrellevar los gastos.

