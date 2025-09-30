El psicólogo José Cornejo del Carpio está acusado de hipnotizar y tocar indebidamente a al menos 14 mujeres que acudían a él en busca de tratamiento para la ansiedad y depresión en un hospital de Madre de Dios. Según los testimonios de las afectadas, el profesional de 46 años utilizaba las sesiones de hipnosis, que promocionaba como una solución para sus problemas, para someterlas y luego tocarlas de manera inapropiada, un modus operandi que habría repetido en múltiples oportunidades. El caso ha provocado una inmediata reacción del Colegio de Psicólogos del Perú, que ha emitido un comunicado rechazando enérgicamente estos actos y anunciando el inicio de un procedimiento disciplinario interno, ya que estos hechos constituirían una falta grave a la ética profesional.

Tras la viralización de las denuncias en redes sociales, el psicólogo fue separado de sus funciones asistenciales y actualmente se encuentra con licencia, según confirmó la dirección del hospital. Una de las denuncias por tocamiento indebido ya ha sido admitida en el Poder Judicial, lo que podría acarrear responsabilidades penales para el acusado, quien en su defensa ha negado todas las acusaciones argumentando que las denunciantes “no son reales” y se ha escudado en su abogado para evadir mayores declaraciones. Mientras las víctimas, algunas de las cuales han decidido mantener su anonimato por la vulnerabilidad del caso, exigen justicia, las autoridades continúan con la investigación para determinar el alcance total de los presuntos delitos.

