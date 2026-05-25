En vísperas de que Christian Domínguez formalice su matrimonio civil al lado de Karla Tarazona, una voz del pasado ha generado un fuerte revuelo en la farándula nacional. Tania Ríos, quien fuera la primera esposa del cantante de cumbia, reapareció públicamente en un espacio conducido por Jhon Cano para desmarcarse por completo de la mala fama que persigue al intérprete respecto a sus relaciones sentimentales.

Vea también: Rosángela Espinoza entablará demanda legal contra Christian Cueva por difamación

Lejos de sumarse a los cuestionamientos, Ríos evocó con gran nostalgia la época en la que consolidaron su romance de juventud en la carpa de un circo familiar, un vínculo tan intenso que las empujó a tomar una determinación legal apresurada para no separarse por los viajes de trabajo: “La única opción era casarnos. Me casé siendo menor de edad con el consentimiento de mi madre”.

La bailarina no escatimó en elogios para rememorar al líder de la “Gran Orquesta Internacional”, colocándolo en un pedestal muy alto dentro de su historial afectivo: “Fue mi primer amor, mi primera ilusión, mi primer beso. El hombre de tu vida queda ahí marcado”, confesó conmovida, retratándolo como un compañero noble, empático y sumamente cariñoso que jamás la traicionó mientras compartieron un hogar.

En esa misma línea, la expareja del cumbiambero fue enfática al limpiar su reputación frente a las cámaras: “En mi experiencia, él fue bueno, él fue fiel, él fue lindo, él fue perfecto. Él nunca me hizo nada malo”.

La parte más controvertida de su intervención llegó cuando Ríos ensayó una particular teoría psicológica sobre la conducta inestable del cantante: “Creo que lo dejé tan mal y traumado que por eso se portó así con la vida. Cada vez que sale un escándalo con una u otra, pienso: ‘¿Tan mala fui yo?’”, reflexionó la invitada.

El impacto de las declaraciones de Tania Ríos en el entorno de Karla Tarazona

Las sorpresivas confesiones de Tania Ríos se dan en un momento sumamente sensible, considerando que la boda civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona se encuentra a solo días de concretarse. El hecho de que Ríos califique al cantante como un hombre “perfecto” y “fiel” contradice el historial mediático que el público conoce, pero lo que realmente ha encendido las alarmas en las plataformas de espectáculos es su predisposición a volver con él.