Andrea Cordero, exesposa de Renato Tapia, no dudó en expresar su malestar por la falta de presencia del jugador en la vida de su hija. En una reciente publicación en sus redes sociales, por el Día del Padre, la madre de familia dejó en claro que ha asumido tanto el rol materno como el paterno, enfrentando sola los retos de la crianza.

Acompañada de tiernas fotos, Andrea Cordero describió cómo día a día acompaña a su pequeña en sus “pequeños pasos y grandes aventuras”. “Hoy celebro el rol más desafiante y hermoso que la vida me regaló: ser madre y padre a la vez. (…) No me faltó nada, porque todo lo que ella necesitaba, lo fui aprendiendo a ser, paso a paso, día a día, con más amor que certezas, pero con toda el alma”, publicó en Instagram.

Con esta publicación, Andrea Cordero dejó en evidencia la ausencia de Renato Tapia en la crianza de su hija. “Feliz día a los papás que crían, que están y acompañan con amor, y a las mamás que también supimos sostener con manos firmes y corazón blandito cuando todo parecía desmoronarse. Porque cuando se cría con amor, no importa cuántos seamos, sino cuánto estamos y cuánto amamos”, escribió.

Reacciones en redes sociales

La publicación generó gran repercusión en redes sociales, donde seguidores y usuarios manifestaron su apoyo a Andrea y cuestionaron la responsabilidad de Tapia como padre. “Mientras el otro juega al enamoradito, tú sigues criando muy bien a tu niña y volviendo a brillar”, “feliz Día del Padre, Amelia, que increíble que lo estés logrando” y “lo haces increíble”, comentaron.

