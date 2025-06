Andrea Cordero, exesposa del futbolista Renato Tapia, reveló que atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida durante el escándalo por paternidad que involucró al seleccionado nacional. En plena polémica mediática, Cordero estaba embarazada tras un tratamiento in vitro y perdió al bebé que esperaba.

“Perdí a un bebé con seis meses de embarazo, nunca lo hice público. Siempre hubo algo en mí que me decía que tal vez las cosas no iban a salir bien. No hubo una explicación médica de lo que me pasó, pero ese embarazo vino para contenerme de todo lo que estaba pasando. El bebé fue muy deseado, fue por in vitro”.

Cordero también contó que el dolor por esa pérdida fue más grande que cualquier otra cosa que haya vivido. “Después de eso no ha habido nada que me duela más. Esta alma preciosa que era mi hijo llegó para darme algo por lo que luchar. Sigo pensando en él y sigo creyendo que él llegó a este mundo para que yo estuviera feliz”, finalizó, revelando que se iba a llamar Bryce.

Andrea Cordero y su separación de Renato Tapia

Andrea Cordero además habló sobre su separación de Renato Tapia. “El divorcio, para mí, fue lo mejor que me ha podido pasar. Me agarró de sorpresa para ser totalmente honesta, no es algo que esperaba. No estaba lista. Creo que nadie está lista, tal vez sí si ves algo desgastarte por tantos años, pero este no era el caso”, indicó.

Recuperarse para ella no fue difícil. “Estuve sufriendo, así duro, duro. (…) No sé si serán los años de terapia o las situaciones complicadas que he vivido en los 10 años anteriores, pero un momento estaba sentada y me dije: ‘Andrea, esto que te está pasando no te lo puede estar haciendo el amor de tu vida, no mereces estar pasando por este dolor y sufrimiento’. Algo cambió en mi cerebro”, contó.

