El exintegrante del GEIN, Vicente Tiburcio, juramentó como nuevo ministro del Interior designado por el presidente José Jerí, asumiendo el reto de enfrentar la grave ola delincuencial. El general PNP en retiro, quien fue separado del cargo por el expresidente Pedro Castillo por emitir órdenes de captura contra los ‘sobrinísimos’ y Bruno Pacheco, regresa al servicio activo en un rol estratégico. Su nombramiento, que se da tras el anuncio presidencial del nuevo gabinete, pone a un hombre de su experiencia al frente de la cartera más crucial del momento.

Con 61 años y natural de Huánuco, Tiburcio no solo es conocido por su reciente conflicto político, sino por ser parte de los 86 agentes del Grupo Especial de Inteligencia que capturaron a Abimael Guzmán. Esta hazaña, lograda en la operación Victoria, le otorga un historial de éxito en operativos de alta complejidad que Jerí espera capitalizar. Su llegada al ministerio simboliza un giro hacia un manejo técnico y firme de la seguridad, basado en inteligencia y mano dura contra el crimen.

