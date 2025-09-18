¡Éxito total! Hablando Huevadas estrena documental y se alista para un show histórico este sábado en un lugar icónico: los jardines de la Torre Eiffel en París, una meta soñada que Ricardo Mendoza y Jorge Luna están a punto de cumplir. Los cómicos, quienes ya se encuentran en la capital francesa, enfrentan el reto de una capacidad limitada a solo 250 o 300 personas, un espacio íntimo que contrasta con el masivo Madison Square Garden de Nueva York, donde lograron un sold out absoluto que marcó un hito para el entretenimiento peruano.

Este nuevo logro internacional, aunque recibido con silencio por algunos medios locales según destacó Magaly Medina, demuestra la capacidad del dúo para conquistar audiencias globales y colocar el humor peruano en el mapa mundial. Su gira, que parece no tener freno, los consolida como los embajadores más exitosos de la comedia nacional.

