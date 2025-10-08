La implementación de grilletes electrónicos para delitos menores enfrenta críticas desde su diseño normativo, según revela una exautoridad del INPE, quien señala que los jueces desconfían del sistema porque requiere una supervisión policial eficaz que genere garantías. Este escepticismo judicial podría ralentizar la descongestión penitenciaria, que es uno de los objetivos centrales de la medida, ya que sin su aval no se puede proceder con las liberaciones.

El experto enfatiza que la compra de dispositivos es insuficiente sin modificar los decretos legislativos 1370 y 1384, los cuales establecen los procedimientos actuales que restringen su uso. Una reforma legal permitiría al INPE gestionar directamente las condenas alternativas, agilizando el proceso y aliviando el colapso carcelario.

