El exministro Alberto Jordán calificó como “una traición al uniforme” la conducta de agentes peruanos que filtraron información durante la captura del “Monstruo”. El ex general, con 42 años de servicio en la PNP, expresó su indignación por policías que entregaron datos a una organización criminal, actuando como “delincuentes” que manchan la institución.

Las filtraciones habrían alertado en tiempo real al narcotraficante sobre el cerco policial paraguayo, según reveló el capitán López de inteligencia de Paraguay. Esta situación generó un “enorme malestar” diplomático, agravado por el intento de atribuirse un protagonismo que no correspondía a la PNP. El caso también incluye cuestionamientos sobre el pago de un millón de soles al informante, aspectos que opacan un operativo que debió ser motivo de orgullo bilateral.

