David Tuesta, exministro de Economía, asegura que el sistema de AFP no colapsará con un octavo retiro, ya que los fondos son individuales. Aunque esta medida alivia bolsillos en el corto plazo, él advierte que el principal riesgo reside en el menoscabo del ahorro previsional personal, lo que compromete seriamente el monto final de la jubilación.

El experto recomienda evaluar la necesidad real de usar esos ahorros, pues sugiere que son clave para inversiones mayores o pagar deudas urgentes. Sin embargo, retirarlos de forma recurrente sin una estrategia clara reduce el capital que genera rentabilidad, afectando directamente el futuro económico de cada persona.

