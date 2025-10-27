El exministro Juan José Santiváñez se sumó a la marcha por la paz y en defensa de la Policía Nacional, donde reafirmó su compromiso y cercanía con la institución policial mientras destacaba la labor profesional de los agentes.

El antiguo titular de los portafolios del Interior y Justicia emitió declaraciones que marcaron abierta distancia con la actual gestión en materia de seguridad, especialmente cuando se le consultó sobre su postura frente a las disposiciones firmadas por el presidente para combatir la creciente ola delictiva.

Santiváñez respondió con una contundente afirmación, “yo peché a la delincuencia”, en clara alusión directa a su propia gestión al frente de la cartera del Interior y como evidente contraposición a las estrategias del actual ministro Vicente Tiburcio.

Esta declaración, que surgió en el contexto de una marcha que buscaba expresar apoyo a la institución policial, refleja las profundas diferencias en los enfoques de seguridad entre administraciones.

