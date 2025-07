En una reciente entrevista con un programa local, Francisco García, reconocido productor y compositor peruano, abordó por primera vez las declaraciones de Eva Ayllón, quien lo acusó de no haber creído en su embarazo y de haber tardado más de 20 años en reconocer a su hijo. García calificó la versión de la cantante como “una verdad incompleta” y aseguró que su escepticismo no se basó en desconfianza hacia ella, sino en una convicción médica que lo marcó profundamente.

Diagnóstico que cambió su percepción

Según García, durante años vivió con la certeza médica de que era estéril. “No es que yo pensaba que era estéril, tenía un montón de pruebas médicas”, afirmó. Esta información, respaldada por múltiples exámenes clínicos, lo llevó a rechazar la posibilidad de ser padre cuando Ayllón le comunicó su embarazo. “No fue porque Eva estuviera con otro hombre”, aclaró, descartando cualquier insinuación de infidelidad.

El impacto emocional de la distancia

La revelación de García también incluyó una reflexión sobre el tiempo perdido. Reconoció que su ausencia pudo haber causado dolor, pero insistió en que no actuó con malicia. “Sí, es verdad, hubo un tiempo en el que no he estado con él, eso es cierto, pero las causas de eso no han sido expuestas”, comentó, dejando entrever que aún hay aspectos de la historia que no han salido a la luz.

El ADN que lo cambió todo

El punto de inflexión llegó cuando su hijo, ya mayor de edad, aceptó realizarse una prueba de ADN. “Desde ese día, tengo una excelente relación con él”, reveló García. La prueba no solo confirmó su paternidad, sino que también permitió reconstruir un vínculo roto por años de incertidumbre y silencio.

¿Quién es Francisco García?

Más allá de su relación con Eva Ayllón, Francisco García —también conocido como Paco García— es una figura clave en la música criolla. Ha trabajado con artistas como Tania Libertad, Arturo ‘El Zambo’ Cavero y Óscar Avilés, y fue parte de la última grabación del icónico tema Contigo Perú. Su trayectoria artística ha sido tan intensa como su vida personal, marcada por decisiones difíciles y momentos de redención.

Una historia que aún se escribe

Aunque la relación entre García y su hijo ha mejorado, el productor admite que aún queda mucho por sanar. Su testimonio no solo busca explicar su pasado, sino también limpiar su nombre ante la opinión pública. “Nunca fue por irresponsabilidad. Era biológicamente imposible, según lo que sabía entonces”, concluyó. Una historia de dudas, ciencia y segundas oportunidades que sigue resonando en el corazón del espectáculo peruano.

