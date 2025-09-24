La especialista Luisa Palomino del programa Warmi Ñan del MIMP alertó sobre los peligros del grooming y la sextorsión que acechan a niños y adolescentes en plataformas de juego y redes sociales. Palomino explicó que los agresores, quienes son adultos que suplantan identidades infantiles, buscan generar una falsa confianza con los menores para luego manipularlos y extorsionarlos. Esta modalidad de violencia digital, que incluye el ciberbullying y el stalking, representa una amenaza latente para la integridad de los jóvenes, quienes en muchos casos no perciben el riesgo inicial al interactuar en entornos que parecen recreativos.

Frente a esta realidad, la especialista recomendó a los padres de familia evitar la prohibición absoluta y, en cambio, fortalecer los vínculos mediante una comunicación abierta y la validación de las emociones de sus hijos. Subrayó que es crucial crear un ambiente de confianza donde el niño o adolescente se sienta seguro para contar si es víctima de acoso, sin sentirse culpable por la situación. Además de esta supervisión activa, sugirió utilizar los controles parentales disponibles en las plataformas digitales como una capa adicional de protección, aunque recalcó que el diálogo familiar es la herramienta más poderosa.

