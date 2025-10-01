El experto Carlos Niezen alerta que la inteligencia artificial y los deepfake representan una amenaza para las elecciones en Perú, un riesgo que se potencia ante un electorado volátil que suele definir su voto en los últimos momentos de manera emocional. Según se explicó en un análisis especializado, el 51% del tráfico en internet es generado por bots, y un reporte de Tales confirma que el 37% del tráfico web mundial corresponde específicamente a bots maliciosos, los cuales operan en plataformas como WhatsApp y Telegram, carecen de regulación efectiva para amplificar mensajes polarizantes y crear burbujas informativas que ratifican los sesgos de los usuarios en lugar de ampliar sus horizontes.

Vea también: Presidenta del PJ anuncia cooperación interinstitucional para combatir el crimen

Esta situación es especialmente peligrosa durante los períodos de silencio electoral que caracterizan el proceso peruano, donde se crea un vacío de información que puede ser llenado con contenido manipulado, tal como ya ha sucedido en elecciones de Estados Unidos, Eslovaquia e India. Si bien en septiembre se publicó el reglamento de la Ley 31814 sobre Inteligencia Artificial, este presenta vacíos importantes para la protección de procesos electorales, una vulnerabilidad crítica considerando que el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE disponen de presupuestos limitados para implementar sistemas de verificación.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO