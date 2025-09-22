La aprobación de la presidenta Dina Boluarte y del Congreso de Perú se desploma a niveles mínimos históricos, según la última encuesta de CPI, lo que evidencia una crisis de legitimidad sin precedentes. La mandataria registra un 2.5% de aprobación en Lima Metropolitana, una cifra que está dentro del margen de error de más del 4%, lo que lleva a los analistas a calificar la situación como un “gobierno inexistente”. Paralelamente, la desaprobación del Congreso ha entrado por primera vez en un solo dígito, con un 1.6%, reflejando un profundo repudio ciudadano hacia toda la clase política.

El especialista Rodolfo Reyna atribuyó este colapso en la imagen de las instituciones principalmente a la controversial reforma de las AFP, que ha movilizado y exacerbado el descontento en la generación Z. Este segmento de la población, cuyos nuevos votantes sumarán 2.5 millones para los comicios del 2026, muestra una aprobación cero hacia el gobierno, señalando una alarmante desconexión.

