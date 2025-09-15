El experto en transporte Alberto Martell analizó la alarmante siniestralidad vial en Perú, identificando múltiples factores que explican las altas cifras de víctimas mortales. Además del mal estado de las pistas, Martorell destacó que el parque automotor peruano tiene un promedio de 20 años de antigüedad, lo que significa que circulan vehículos en condiciones técnicas deficientes que aumentan el riesgo de accidentes, sumado a infraestructuras viales en mal estado como guardavías que se convierten en “enemigos” para los conductores en lugar de elementos de protección.

Vea también: Incendio consume más de 300 hectáreas de pastizales a orillas del Volcán Misti

Un factor adicional y crucial que mencionó el especialista es el estrés permanente causado por la inseguridad ciudadana, que ahora afecta directamente a los conductores quienes deben manejar bajo la presión de posibles asaltos, lo que infringe las condiciones necesarias para un manejo tranquilo y respetuoso de las reglas de tránsito. Martell también criticó el perfil del conductor peruano, catalogado entre los peores del mundo, señalando comportamientos como no ceder el paso, ignorar las cebras peatonales y solo respetar los límites de velocidad donde hay cámaras de foto multas, evidenciando una cultura vial deficiente que requiere intervención urgente.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO