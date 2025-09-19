El educador y director de TLF Y Calibra, Paul Neyra, analiza la aprobación nuevas universidades nacionales por el Congreso de la República. Estas creaciones legislativas, que eludirían el procedimiento regular establecido en la Ley Universitaria, obligaría al Ministerio de Educación a destinar entre 20 a 25 millones de soles durante siete años para su implementación, recursos que no estaban contemplados en el presupuesto nacional.

El experto explica que, a diferencia de las universidades privadas, que deben presentar expedientes técnicos y cumplir estrictos requisitos, las universidades públicas se crean por mandato legal sin evaluación previa de su sostenibilidad. Solo una universidad privada, la Universidad Politécnica del Perú, ha obtenido licencia mediante el proceso regular ante la SUNEDU, demostrando las rigurosas exigencias del sistema de licenciamiento que las nuevas universidades nacionales deberían cumplir.

