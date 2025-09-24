El experto en marketing digital Sergio Cuervo analizó cómo el “Mundial de Desayunos” logró viralizar la gastronomía peruana a nivel global, generando un impacto económico y mediático sin precedentes. Cuervo destacó que el evento, impulsado por el influencer Ibai, obtuvo 36 millones de vistas en YouTube en un solo día, con ganancias estimadas en 144 mil dólares, demostrando el poder de las estrategias digitales bien ejecutadas. Este fenómeno, que reactivó los reflectores sobre la marca Perú, también se tradujo en beneficios tangibles para los negocios locales, como lo evidencian las ventas de 25 mil sándwiches reportadas por las principales apps de delivery en el país.

Vea también: Experta del MIMP da consejos para cuidar a los niños de los peligros en internet

El profesor explicó que el éxito se basó en varias claves fundamentales, entre las que resaltan la sencillez del concepto y la capacidad de generar una fuerte conexión emocional con la audiencia. Subrayó que el contenido, que se narró como una historia corta y emocionante, supo aprovechar las plataformas como Instagram y YouTube adaptando el formato y el mensaje para cada una de ellas. Esta estrategia de segmentación y personalización, sumada a la viralización orgánica por parte de los usuarios que compartían sus experiencias, fue lo que consolidó el masivo engagement en torno a la campaña.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO