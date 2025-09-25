El Shopping Days llega con ofertas que prometen descuentos de hasta el 50% y 60% en una amplia gama de productos, desde prendas de vestir hasta maquillaje y cuidado corporal, incentivando la visita a centros comerciales este fin de semana. A diferencia del Cyber, que se centra en el ámbito digital, esta promoción prioriza la experiencia física, donde los compradores pueden probarse las prendas y recorrer las tiendas, lo que según los analistas podría generar una facturación cercana a los 3,000 millones de soles. Esta estrategia busca reactivar el comercio presencial, ofreciendo una oportunidad para que las marcas capturen nuevos consumidores mediante precios competitivos que motivan la compra impulsiva pero consciente.

Frente a esta oportunidad, Daniel Chicoma recomienda a los compradores aplicar estrategias como el showrooming, que consiste en verificar el producto en tienda para luego comparar precios online, o el webrooming, que sigue el proceso inverso. Además, sugiere aprovechar las facilidades de pago, como la modalidad “Buy Now, Pay Later” o cuotas sin intereses hasta por seis meses que ofrecen varios bancos participantes, las cuales permiten licuar la inversión sin afectar la salud financiera. La clave, insisten, está en comprar con mesura, evaluando la real necesidad del producto para no saturar la tarjeta de crédito, mientras las marcas deben fomentar recomendaciones detalladas que construyan confianza y cierren ventas futuras.

