José Carlos Paredes, experto en gestión de talento, analizó la crítica situación del mercado laboral peruano para jóvenes y recién egresados, revelando que más de 87 mil se encuentran desempleados. Esta compleja realidad, impulsada por una saturación de profesionales y la alta exigencia de experiencia por parte de las empresas, obliga a ocho de cada diez estudiantes a trabajar mientras estudian para financiar sus gastos. El especialista señala que esta brecha entre la formación académica y las necesidades del sector productivo profundiza la informalidad.

Paredes identifica como causas estructurales la proliferación de universidades y la falta de desarrollo de habilidades blandas y digitales en los currículos, lo que deja a los nuevos profesionales en desventaja. Frente a esto, recomienda a los jóvenes ser proactivos, sumar experiencia en voluntariados y dominar herramientas LinkedIn, ya que las compañías priorizan candidatos con hasta cinco años de experiencia, un filtro que excluye a la mayoría de quienes buscan su primera oportunidad.

