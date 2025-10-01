La explosión de un coche bomba en Pakistán deja al menos 10 muertos y más de 30 heridos, en un ataque ocurrido a pocos metros de una base de seguridad en la ciudad de Quetta. Entre las víctimas se encuentran seis presuntos terroristas, incluido el atacante suicida, lo que evidencia la magnitud de la embestida que sacudió a la provincia de Baluchistán, escenario frecuente de violencia armada.

El ataque, que combinó la detonación del coche bomba con un posterior tiroteo, desató el pánico en la zona y obligó a las fuerzas de seguridad a reforzar la vigilancia. Según testigos, el estallido provocó destrozos en viviendas cercanas, mientras los heridos fueron trasladados de emergencia a hospitales locales, donde varios permanecen en estado crítico. Las autoridades investigan posibles vínculos con grupos extremistas.

