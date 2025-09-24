Una explosión en una subestación eléctrica ha generado alarma entre los vecinos, quienes ahora piden su retiro inmediato para evitar una posible tragedia. El incidente, ocurrido recientemente, provocó fuertes estruendos y destellos de luz que sembraron el pánico en el sector, llevando a la comunidad a organizarse y exigir respuestas concretas de la empresa operadora y de las autoridades locales. Los residentes argumentan que la infraestructura, por su antigüedad o mal estado, representa un riesgo latente para la seguridad de sus familias.

Vea también: Jean Pierre Varea, “El estafador del SAT” recibió miles de soles de más de 100 víctimas

Ante la falta de una solución definitiva, los moradores han iniciado una serie de acciones de protesta, incluyendo el bloqueo de vías cercanas, para forzar la reubicación de las instalaciones. Representantes de la empresa eléctrica se han comprometido a realizar una evaluación técnica exhaustiva, la cual determinará las causas del siniestro y las medidas correctivas a implementar. Mientras tanto, la tensión permanece en la zona, con habitantes vigilantes de cualquier nueva falla que pueda ocurrir.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO