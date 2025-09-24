La explosión en una agencia de viajes de Los Olivos causa alarma vecinal, luego de que cuatro delincuentes atacaran el local en plena madrugada. Según testigos, uno de los criminales llegó en una motocicleta, bajo y arrojó un explosivo, lo que generó un fuerte estruendo que despertó a los vecinos, mientras la parte superior de la reja del establecimiento quedó destruida.

Serenos y policías acudieron al lugar para controlar la situación, aunque los delincuentes lograron huir sin ser identificados. La policía evalúa las cámaras de seguridad de la zona, mientras la comunidad exige medidas inmediatas para evitar nuevos atentados.

