Se exponen las razones por las que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habrían terminado, según revelaciones de su amigo íntimo, Ángel de Brito. El comunicador argentino aseguró que la modelo peruana ya no forma parte de los planes de Tinelli para su reality show, luego de que ella se negara a grabar con su familia. Este hecho, que habría ocurrido un lunes, fue identificado como “la gota que rebasó el vaso”, ya que Figueroa priorizó su asistencia a la alfombra roja de los premios Martín Fierro, donde estaba nominada.

La decisión de la ex chica reality de elegir el evento social, donde desfiló ante todas las cámaras y se reunió con celebrities, en lugar del compromiso familiar con los Tinelli, habría sellado el final de la relación. De Brito añadió que, además, en el entorno del reality hay “gente que a ella no la quiere mucho”, lo que complicaba aún más la situación.

