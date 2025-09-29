La polémica en torno a la agresión sufrida por Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla, a manos de Gustavo Salcedo, sigue sumando voces en el medio. Esta vez, Gabriel Calvo, conductor de un podcast en Ouke, se refirió al tema con declaraciones que han generado controversia.

Durante su programa, el actor afirmó que el comunicador ahora “es aconsejador”, en alusión a que advertiría a otras personas sobre situaciones delicadas. “Al productor del programa de Maju Mantilla, lo han golpeado, es verdad, pero tengo info’ de que ahora es aconsejador. ¿Quién? Viene una chica y le dice: ‘Oye, ten cuidado’, te aconseja”, señaló cuidando cada palabra para evitar posibles repercusiones legales.

Acto seguido, Gabriel Calvo apuntó directamente a la cámara y agregó una frase que sonó como un mensaje dirigido al propio Rodríguez: “Y si me estás viendo, tú sabes a qué me refiero”.

Por último, criticó la supuesta conducta del productor y dejó una reflexión que encendió el debate en redes sociales: “Sí, pésimo que haya estado involucrado, pésimo todo eso. Pero uno cosecha… lo que no siembra”.

