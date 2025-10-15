El ex presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, identificó cuatro desafíos urgentes que esperan al nuevo gabinete ministerial, entre los cuales destaca la inseguridad ciudadana como preocupación principal que requiere acción inmediata. Valdés precisó que el ministro del Interior debe reunirse de inmediato con la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para implementar medidas concretas contra la extorsión y el sicariato, ya que la población está exigiendo resultados tangibles y no más promesas. El ex premier también mencionó la presentación del presupuesto ante el Congreso, la organización de elecciones seguras para 2026 y la limpieza de la administración pública como los otros ejes críticos.

Respecto a la estrategia de seguridad, Valdés consideró un error crear otro grupo élite dentro de la Policía y propuso en cambio constituir una fuerza autónoma con los mejores elementos de las fuerzas especiales, que cuente con fiscales dedicados para investigar, capturar y judicializar rápidamente a los criminales. Esta propuesta, inspirada en modelos como el FBI estadounidense, busca superar la burocracia existente en los organismos policiales tradicionales, respondiendo a la demanda ciudadana de inmediatez en las soluciones frente al avance de la delincuencia organizada que afecta al país.

