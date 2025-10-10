El expresidente del Consejo de Ministros, Luis Solari, asegura que “la crisis en Perú tiene tres componentes permanentes”, los cuales se mantendrán en el día a día. El primero, según el médico cirujano, es la situación de la expresidenta Dina Boluarte, quien enfrenta investigaciones fiscales que buscan un impedimento de salida, a lo que se suma un Congreso con un dígito de aprobación que sigue siendo repudiado por la ciudadanía. El tercer componente, y no menos crucial, es la figura del encargado de las funciones presidenciales, José Jeri.

Vea también: ¿Qué sigue para Dina Boluarte?: Asilo político estaría en manos de José Jerí y su gobierno

Dicha ley estipula que el Presidente del Congreso no deja su cargo al asumir la presidencia de la República, una configuración que, según el análisis de Solari, añade otra capa de complejidad institucional. El expresidente del Consejo de Ministros también destacó que han comenzado a salir a la luz pública las polémicas votaciones de Jeri en el hemiciclo, así como una denuncia por violación que fue archivada. Finalmente, Solari planteó la incógnita sobre el método que utilizará el nuevo gobierno para armar un gabinete, cuestionando si se optará por técnicos o por una repartija política.

