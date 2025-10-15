El expremier Luis Solari calificó como “un gabinete máscara” al equipo de ministros de José Jerí, argumentando que el actual encargado de funciones carece del peso político de expresidentes como Paniagua o Sagasti. El exjefe del Gabinete, quien cuestiona la legitimidad del gobierno transitorio, sostiene que Jerí intenta suplir su falta de respaldo reuniéndose con alcaldes y gobernadores, una estrategia que describe como “política antigua” para ganar influencia mediante figuras regionales.

Solari fundamenta su crítica en la Ley 27347, que interpreta el artículo 115 sobre encargaturas presidenciales, señalando que Jerí mantiene su cargo congresal mientras ejerce funciones ejecutivas. Esta configuración, que según el expremier convierte al Congreso en un “pulpo” que extiende sus tentáculos, evidenciaría que Palacio de Gobierno está bajo control legislativo, una situación que a su juicio distorsiona el equilibrio de poderes y debilita la institucionalidad democrática.

