Eliane Karp, la ex primera dama, se pronunció desde Israel sobre el caso Ecoteva y la condena que cumple su esposo, el expresidente Alejandro Toledo, descartando completamente su retorno al Perú para enfrentar la prisión preventiva de 18 meses en su contra. Durante una entrevista, Karp aprovechó la falta de un tratado de extradición entre Perú e Israel, nación de la cual posee ciudadanía, para afirmar que no responderá a las demandas de la justicia peruana.

Desde su residencia en el extranjero, respaldó las acusaciones de Toledo contra el Ministerio Público, señalando que presionó al empresario Josef Maiman. La justicia peruana se encuentra imposibilitada de gestionar la extradición de Eliane Karp, ya que la ley israelí protege a sus ciudadanos en ausencia de un convenio bilateral.

