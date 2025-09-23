José Alberto García Nazario, un ex taxista peruano, es señalado por las autoridades internacionales como el nuevo capo del narcotráfico tras una operación en Argentina. La investigación se inició en enero último, cuando la policía argentina incautó una avioneta con 352 paquetes de cocaína que sumaban 350 kilos, donde fueron detenidos una exreina de belleza boliviana y un ciudadano brasileño. En los celulares de los arrestados apareció el nombre de García Nazario como presunto propietario de la aeronave, valorizada en más de 100,000 dólares.

El historial migratorio del investigado muestra que realizó múltiples viajes a Argentina durante 2024, con su último ingreso al Perú registrado el 11 de septiembre de 2025, pocas semanas después del operativo. La policía argentina ya solicitó su captura internacional, ya que se le vincula directamente con el cargamento decomisado y con la logística de enviar droga a carteles internacionales. Este caso evidencia las sofisticadas redes de narcotráfico que operan desde el VRAEM hacia otros continentes, utilizando rutas aéreas clandestinas que aprovechan la falta de radares modernos en el Perú.

