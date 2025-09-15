Un chofer y una pasajera resultaron heridos de bala durante un brutal ataque de extorsionadores en la avenida Colonial, en el Callao. El hecho, que ocurrió en horas de la noche contra una combi, evidencia la escalada de violencia que sufren los transportistas, quienes son amenazados por grupos criminales para que paguen cupos.

Los agresores dejaron una nota manuscrita firmada por un tal “Tito”, la cual incluía un número de teléfono de 8 dígitos, un método de amedrentamiento que se ha vuelto común en estos casos. Las investigaciones ya están en curso para identificar y capturar a los responsables de este nuevo episodio de delincuencia organizada. Las autoridades analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, las cuales podrían haber captado el momento del ataque y la huida de los sicarios.

