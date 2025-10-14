Un extorsionador es capturado tras una serie de aterradores ataques con explosivos en el Cercado de Lima, donde una banda, autodenominada “los mexicanos”, amenazaba a una cochera de colectivos. Este arresto se logra luego de que los delincuentes intensificaran su violencia, atacando incluso con pasajeros al interior, lo que pudo haber terminado en una tragedia mayor.

El sujeto, quien actuaba camuflado en la noche y se transportaba en bicicleta, fue sometido por un valiente transportista en el instante que pretendía detonar una granada. La rápida intervención policial evita más daños, y las investigaciones ahora se centran en desarticular por completo esta red criminal que opera con métodos brutales para cobrar “cupos”.

