Un extorsionador se infiltra como chofer para espiar a transportistas, revelando el nivel de organización de las bandas criminales que operan en San Juan de Lurigancho. El detenido fue identificado como Edwin Alcalde Honorio, quien habría ingresado como conductor a una empresa de transporte para obtener información sobre el flujo de dinero y así facilitar los cobros extorsivos. Durante su captura, la Policía encontró dinero en efectivo, municiones y varios celulares usados para coordinar las amenazas.

Las autoridades informaron que el presunto delincuente pertenecería a la banda “Los Topos de la 52”, conocida por operar en rutas del norte de la capital. Según los investigadores, este grupo criminal infiltraba trabajadores en las empresas objetivo para conocer sus movimientos económicos. El caso ya está en manos de la Fiscalía, que evaluará los cargos por extorsión y tenencia ilegal de armas.

