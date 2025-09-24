Extorsionadores amenazan con matar a trabajadores o clientes de una conocida pollería del distrito de Comas, luego de que el local recibiera mensajes que exigen el pago de 15 mil soles para evitar ataques violentos. Los sujetos, que se identifican como miembros de una banda criminal, han escalado su modus operandi al incluir a los comensales dentro de sus advertencias, generando zozobra entre los vecinos de la avenida Universitaria. Esta situación evidencia la audacia con la que actúan estos grupos delictivos, quienes operan impunemente en una zona comercial densamente poblada.

Las autoridades han iniciado investigaciones para identificar a los responsables de estos mensajes, los cuales han perturbado no solo a los dueños del negocio, sino también a la clientela que frecuenta el establecimiento. Pese a las denuncias, testigos en el lugar reportan una escasa presencia policial y de serenazgo en el área, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad entre los comerciantes. Este caso se enmarca en una preocupante tendencia de extorsiones que afecta a negocios de todos los tamaños en distintos distritos de Lima.

