Extorsionadores balean a un colectivero en Jicamarca por negarse a pagar los 10 soles diarios de cupo que exigía una banda autodenominada ‘Clan del Norte’. El atacante, quien actuó como un falso pasajero dentro de la combi, desenfundó un arma y disparó a quemarropa contra el conductor cuando este se detuvo en un paradero, un hecho grabado en video que evidencia la audacia del crimen organizado.

Vea también: Extranjeros en Surquillo ‘pechan’ a policías durante intervención y buscar acuchillarlos

Este violento episodio, que incluyó la participación de un cómplice en moto lineal para la fuga, no es un caso aislado sino parte de una sistemática campaña de terror para controlar las rutas de transporte. Este modelo delictivo, que requiere 200 soles de inscripción por vehículo más el pago diario, siembra el pánico entre los trabajadores, quienes exigen acciones inmediatas del Ministerio del Interior para garantizar su seguridad. La ciudadanía espera respuestas contundentes y no declaraciones que minimicen la grave crisis de seguridad que vive el país.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO