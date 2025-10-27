Extorsionadores balean el bus de un reconocido cantante en Trujillo, transformando una celebración musical en una escena de terror.

El ataque dirigido contra Edu Lecca y su banda ocurrió cuando regresaban de animar la fiesta en Casa Grande, donde al menos cuatro proyectiles impactaron el vehículo.

Vea también: Dos sujetos en moto acaban con la vida de un hombre de una ráfaga de disparos en la cabeza

El exvocalista de Caribeños de Guadalupe confirmó que él, su padre y el baterista escaparon ilesos por milagro, un hecho que evidencia la audacia criminal que opera contra artistas.

Los integrantes de la orquesta manifiestan secuelas emocionales que les impiden volver a los escenarios, pues el miedo a nuevos ataques paraliza sus carreras.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO