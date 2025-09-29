En el Callao, extorsionadores exigen cupo a un chofer cuya combi se encuentra malograda y sin operar hace meses, demostrando la audacia de estas estructuras criminales. El propietario, quien mantuvo los logos de la empresa de transporte visibles, sufrió el ataque con un cartucho de dinamita en el parabrisas, lo que evidencia que los delincuentes no verifican si la unidad genera ingresos.

Este hecho ocurre en la avenida Colonial, donde cuatro sujetos siembran el terror con amenazas explícitas de volar los vehículos de quienes no cooperan, creando un clima de inseguridad insostenible. Las autoridades son instadas a actuar con inteligencia y mano dura frente a esta escalada de violencia. Los criminales, que operan con impunidad en la zona, envían mensajes audiovisuales donde se jactan de sus métodos, lo que refleja su capacidad para identificar y atacar a sus objetivos.

