Un aterrador mensaje de extorsionadores a los choferes de la Línea 75 en SJL mantiene en zozobra a toda la empresa de transporte Las Águilas. Los afectados señalan que esta presión coincide con un reciente aumento en sus cotizaciones, aunque desconocen si la empresa está pagando el “cupo” exigido por los criminales, lo que genera desconfianza e incertidumbre sobre su propia organización.

Los delincuentes operan mediante WhatsApp, canal por el que envían videos y textos con amenazas directas al dirigente de la empresa, quien luego los comparte en un grupo con todos los trabajadores.La desesperación entre los trabajadores es palpable, quienes critican ferozmente a la Presidenta de la República por sus declaraciones de “no abrir mensajes extorsivos”, tachando la recomendación de incoherente e inútil.

