Extorsionadores dejaron un explosivo con carta amenazante en Los Jardines de Carabayllo, pero cometieron un grave error al atacar la casa equivocada. El artefacto detonó en el jardín de una vivienda habitada por una familia peruana que nunca ha alquilado a extranjeros, causando graves daños estructurales que rajaron el segundo piso y dejaron marcas en el techo. Los mensajes encontrados en el lugar, que exigían “no alquilar a venezolanos”, estaban dirigidos a otros vecinos.

La explosión ocurrió peligrosamente cerca de una caja de gas, pudiendo causar una tragedia mayor en una vivienda donde reside una anciana de más de 90 años. La propietaria, una comerciante local, expresa su incredulidad ante el ataque indiscriminado que les hizo vivir una noche de terror sin motivo aparente. Mientras la familia y vecinos realizaban labores de limpieza, los presuntos responsables circulaban en mototaxi observando sin ofrecer disculpas ni ayuda.

