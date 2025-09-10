Extorsionadores descuartizaron a un joven en Trujillo, un trabajador municipal secuestrado tras tomar un taxi, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado y calcinado en Alto Moche. Los criminales, que ya mantenían amenazado a un familiar de la víctima, exigen 20 mil soles a los deudos para que pudieran recuperar los restos, tal como lo evidencian sus macabros mensajes.

Esta atrocidad, donde incluso grabaron los últimos momentos de Luis con vida, confirma que la provincia se ha convertido en una tierra de nadie. La desaparición de Luis Angelo, de 23 años, ocurrió el pasado 6 de septiembre cuando salió de su trabajo en la municipalidad de Víctor Larco. Su familia, sumida en la angustia al perder toda comunicación con él, enfrenta ahora la doble tortura de un luto imposible y la continua extorsión, pues los asesinos insisten en su demanda de dinero a cambio del cadáver.

