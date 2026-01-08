Extorsionadores disparan 11 veces contra un colectivo en Surco, acabando con la vida de un pasajero e hiriendo gravemente al conductor y a otro ocupante en un ataque que evidencia la escalada de violencia del crimen organizado.

El hecho, ocurrido cerca de la 1 a.m. junto al paradero de Atocongo, muestra cómo los cobros ilegales o “cupos” se cobran con brutalidad extrema, incluso contra ciudadanos extranjeros que son víctimas colaterales de este flagelo.

Vea también: Policía héroe acaba con la vida de un sicario que había asesinado a un chofer

La víctima mortal, de nacionalidad extranjera, recibió un impacto de bala en la sien que resultó fatal, mientras los otros dos heridos fueron trasladados de urgencia en estado delicado.

Este episodio, que llena de luto a una comunidad, expone la vulnerabilidad del transporte informal ante las mafias, planteando urgentes interrogantes sobre las estrategias de seguridad en distritos que registran esta nueva ola de ataques.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO